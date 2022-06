'Tim Wellens verlaat Lotto Soudal en UAE ligt in polepositie om hem binnen te halen'

Team UAE Emirates ligt in polepositie om Tim Wellens binnen te halen. Dat weet Het Laatste Nieuws. Zo zou hij ploegmaat van Tadej Pogacar worden.

Mogelijk is er opmerkelijk transfernieuws op til. Volgens Het Laatste Nieuws zou Tim Wellens na 10 jaar Lotto Soudal verlaten en zou Team UAE Emirates in polepositie liggen om hem binnen te halen. UAE wil zelf de transfer nog niet bevestigen.

Wellens zou een rol krijgen als wegkapitein de luxe in de klassiekers en het rondewerk. Hij zou ook Tadej Pogacar langer moeten bijstaan in de klassiekers. Pogacar was een aantal keer te snel geïsoleerd. Ook kan UAE hem gebruiken in de klimtrein van Pogacar.