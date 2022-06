📷 Alpecin-Fenix trekt per direct extra renner aan

De 28-jarige Duitser was eigenlijk roeier en werd in 2020 wereldkampioen bij het UCI Cycling Esports. Hij reed ook al bij Lefevere als stagiair.

Osborne pakte in het roeien zilver op de Olympische Spelen in Tokio. Hij werd wereldkampioen in 2018 en won ook enkele Europese titels.

Osborne zat zonder ploeg. Bij Deceuninck-QuickStep reed hij tot dusver acht koersen. Hij kan rijden met het ProTeam van Alpecin-Fenix, maar niet in de WorldTour.

A warm welcome to Jason Osborne, who has joined our Development Team! 🙌



