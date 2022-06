Timothy Dupont verslaat Kooij en Viviani en zorgt zo voor knappe Belgische zege in de ZLM Tour

Geen leider Kooij of een (gewezen) topsprinter als Viviani, wel Timothy Dupont heeft in de ZLM Tour de vierde etappe gewonnen.

Er werd zaterdag van Sint Willebrord naar Mierlo gereden in de ZLM Tour. Een nieuwe massasprint stond in de sterren geschreven. De vlucht van de dag schopte het wel tot in de finale, maar de sprintersploegen hadden hun zaakjes prima op orde.

KLEIN VERSCHIL TUSSEN DUPONT EN KOOIJ

Zeker Jumbo-Visma wilde er voor zorgen dat het opnieuw op een massasprint zou uitdraaien. Na twee overwinningen en een tweede plek was Kooij de man om in de gaten te houden. De Nederlander kwam in de buurt van een derde zege, maar Timothy Dupont was nog een tikkeltje sneller.

Een hele mooie overwinning voor Dupont tegen renners als Kooij en Viviani, toch wel twee klinkende namen als het gaat over het sprintersgeweld. Kooij blijft wel aan de leiding in het klassement.