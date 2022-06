Zeven WorldTour-teams in zevende editie Dwars door het Hageland

Vandaag wordt Dwars door het Hageland gereden. Er komen maar liefst zeven WorldTourteams aan de start.

Het parcours is alvast hetzelfde als vorig jaar. Er wordt gereden van Aarschot naar de Citadel van Dienst. 177 kilometer, waarvan 41 over onverharde wegen.

“Team BikeExchange-Jayco werd in laatste instantie nog aan onze deelnemerslijst toegevoegd wat het aantal WorldTeams op zeven brengt. Over het deelnemersveld mogen wij niet klagen. Integendeel. Dit is ons sterkst gestoffeerde deelnemersveld ooit. Quick-Step Alpha Vinyl brengt onder andere Florian Sénéchal, Michael Morkov en Yves Lampaert in stelling”, zegt organisator Nick Nuyens.

“Lampaert gaf vorig jaar te kennen dat hij echt tuk was op deze wedstrijd. Lotto Soudal komt met onder andere Arnaud De Lie, Florian Vermeersch en Tim Wellens aan de start. Intermarché-Wanty Gobert zet Taco van der Hoorn, Quinten Hermans en Loïc Vliegen in. En dan zijn er ook nog Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech), Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) en Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Voorts verwacht ik veel van Thibau Nys (Baloise Trek Lions) en natuurlijk van Rasmus Tiller (UNO-X), onze laatste laureaat. Met Kenneth Vanbilsen (Cofidis) komt er nog een oud-winnaar (2019) aan de start.”

Rasmus Tiller was vorig jaar de winnaar. Hij haalde het voor de Nederlander Danny van Poppel en Yves Lampaert.