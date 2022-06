Concurrentie van Vlasov, Yates en Martínez en een zwaar slot: dit staat Evenepoel te wachten in Zwitserland

Remco Evenepoel gaat zich in de Ronde van Zwitserland nog eens testen. Met concurrenten als Vlasov, Yates en Martínez zal hij de eindzege niet in de schoot geworpen krijgen.

Maar wat mogen we nu juist verwachten van die Ronde van Zwitserland? Beginnen doen ze daar met een heuvelachtige rit van en naar Küssnacht. Op de slotklim zal Evenepoel zich toch al niet in de luren willen laten leggen. Nadien volgen er vier ritten met een vlakker traject, al is het niet helemaal vlak. Er zijn dus wel degelijk mogelijkheden om de pure sprinters overboord te gooien.

TWEE AANKOMSTEN BERGOP

Vooral de tweede en de vierde etappe lenen zich daartoe. De oplopende finish in rit 5 is ook niet van de poes. Het zwaartepunt van de Ronde van Zwitserland ligt duidelijk op het einde, want vrijdag en zaterdag staan twee bergritten op het programma, met telkens een aankomst bergop, op een klim buiten categorie. Op Moosalp en Malbun moet Evenepoel laten zien dat hij uit het goede hout gesneden is als klimmer.

Als hij enige achterstand heeft opgelopen, kan hij dat mogelijk nog wel goedmaken in de afsluitende tijdrit van 25,6 kilometer rond Vaduz. Dat de Ronde van Zwitserland eindigt met een tijdrit, is duidelijk een troef voor Evenepoel. Bij de concurrenten vallen vooral de namen van Aleksandr Vlasov, Adam Yates en Daniel Felipe Martínez op. Bij Ineos houden ze ook nog voormalig Tourwinnaar Geraint Thomas achter de hand.