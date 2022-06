Dat is al één eindzege voor Jumbo-Visma: Olav Kooij wint na derde ritzege meteen ook het klassement in ZLM Tour

Na de ritzeges ook de eindzege: voor Olav Kooij en Jumbo-Visma had de ZLM Tour nauwelijks beter kunnen verlopen.

Ook in de slotetappe van Made naar Rijsbergen behoorde een massasprint tot de plannen van enkele sprintersploegen. Het was wel werken om het zover te laten komen, want op vijftien kilometer van de aankomst hadden de vluchters nog iets meer dan een minuut over.

VALPARTIJ

Zes kilometer verderop bleef van die voorsprong al maar twintig seconden meer over. Er was ook een valpartij in de finale, eentje waarbij Elia Viviani overigens betrokken was. De Italiaanse sprinter kon wel snel opnieuw aansluiting maken met het peloton.

De aanvallers van de dag werden dus nog gegrepen, het draaide ook deze keer uit op een sprint. Olav Kooij kon zijn topweek nog een keer bekronen: met zijn derde ritzege stelde de leider in de ZLM Tour meteen zijn eindzege veilig. Waarschijnlijk is het niet de enige eindzege van de dag bij Jumbo-Visma.