Jasper De Buyst keert na bijna twee maanden afwezigheid terug in de koers

Jasper De Buyst is terug. Na een afwezigheid van bijna twee maanden is hij voor het eerst in een koers opnieuw van start gegaan.

De Buyst maakte zijn wederoptreden in de Elfstedenronde, de eendagskoers met start en aankomst in Brugge. Uiteraard zijn ze met zijn comeback heel blij met Lotto Soudal. "Zo goed om je er weer bij te hebben", staat op de Twitterpagina van de Belgische wielerploeg.

Met name in de Giro werd de aanwezigheid van De Buyst enorm hard gemist. Zonder hem kon er geen overwinning in de sprint behaald worden. Het is nu de vraag of de loods van Caleb Ewan wel klaar geraakt voor de Tour.

Het is alvast een goed teken dat De Buyst in de Elfstedenronde kon hervatten. Zijn vorige koersdag dateerde van midden april in de Ronde van Turkije. De Buyst hield aan die wedstrijd een sleutelbeenbreuk en een breuk in de heupkom over, maar nu staat hij er opnieuw.