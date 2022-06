Opnieuw triomf voor Valcar-Travel & Service in België: Italiaanse maakt ploegwerk af, Alvarado kleurt de koers

Met Alvarado kleurde een opvallende naam de koers, maar het was toch Valcar-Travel & Service dat opnieuw kon juichen na een Belgische eendagswedstrijd.

Een massasprint behoorde tot de verwachtingen in de Flanders Diamond Tour. Al wilde Ceylin del Carmen Alvarado zich daar niet bij voorbaat bij neerleggen. Jawel, de voormalig wereldkampioene veldrijden. Alvarado ging in de aanval, samen met Betz en Avoine.

In het peloton werkte Valcar-Travel & Service echter in dienst van Chiara Consonni. Een dag eerder had de ploeg ook al gewonnen in Dwars door het Hageland, met Ilaria Sanguinetti. Bij aanvang van de laatste lokale ronde was de hergroepering een feit.

SANGUINETTI DOET LEAD-OUT

Sanguinetti deed deze keer de lead-out en Consonni slaagde erin om het af te maken. Altijd mooi als een sterk staaltje ploegwerk beloond wordt. Voor de ploeg van Consonni was het dus al de tweede keer in twee dagen en telkens op Belgische bodem.