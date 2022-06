Conclusies De Cauwer na Dauphiné: Van Aert klaar voor groen in Tour en Roglič niet renner die meeste indruk maakte

De Cauwer analyseert wat de prestaties in de Dauphiné betekenen voor de Tour. Van Aert en Roglič gingen respectievelijk met de groene en gele trui aan de haal.

José De Cauwer ziet het in de Tour wel goedkomen voor Wout van Aert. "Ik denk dat Van Aert klaar is voor de groene trui", aldus De Cauwer bij Sporza. "Nu moeten we enkel nog de ploegsamenstelling van Jumbo-Visma voor de Tour kennen. In welke mate gaat het team mee in het groene verhaal van Van Aert? Ook belangrijk is dat Van Aert zelf niet meegaat in dat gele verhaal van de ploeg en dus niet extra moet werken onderweg."

VAN AERT VS VAN DER POEL

Van Aert lijkt de topfavoriet voor de puntentrui in de Tour, al wil dat niet zeggen dat hij geen tegenstand zal krijgen. "Ik zal nu ook niet zeggen dat Van Aert geen concurrentie heeft voor het groen. Daarmee zou ik de concurrentie tekortdoen. Er rijdt ook nog ene Mathieu van der Poel mee in de Tour. Die blijft voor Van Aert altijd een kwelduivel. Dat levert geweldige duels op."

Wat de strijd voor het geel betreft daarentegen, betekent een eindzege in de Dauphiné niet dat je ook favoriet bent in de Tour. Daar moeten ze zich bij Jumbo-Visma bewust van zijn. "Ze hebben daar als ploeg de boel opgekuist. Maar in tegenstelling tot andere jaren heeft de Dauphiné niet meer de bezetting die het gekend heeft. De grote referentie, Pogačar, was er niet."

VINGEGAARD DE BESTE BERGOP

Sterker nog: volgens De Cauwer is Roglič niet noodzakelijk de beste renner binnen zijn ploeg. "In de laatste 2 bergetappes in de Dauphiné vond ik Vingegaard beter dan zijn kopman. Toen Vingegaard en Roglič met z'n tweeën weggereden waren, was het vooral de Deen die het werk deed. Mocht Roglič beter geweest zijn, dan had hij dat wel laten zien en Vingegaard daarna laten winnen."