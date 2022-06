De Cauwer ziet een gretige Evenepoel: "Beter dan hem op zijn leeftijd is er maar één" en "Sinds Luik een andere Evenepoel"

Remco Evenepoel wil in de Ronde van Zwitserland opnieuw zijn grenzen proberen te verleggen. Dat ziet ook José De Cauwer.

"In Zwitserland is hij gretig begonnen, het is voor hem allemaal nog ontdekken", aldus José De Cauwer in Sportweekend.

Gretig

"Hij blijft nerveus en gaat langs alle kanten proberen aan te vallen, maar hij is ook nog steeds maar 22 jaar. Op zijn leeftijd is enkel Pogacar misschien nog anders."

"Hij is ook veranderd sinds hij Luik-Bastenaken-Luik heeft gewonnen. Laat hem maar ontdekken in Zwitserland wat hij kan in een ronde van een week op World Tourniveau"