Tadej Pogacar legt met de Ronde van Slovenië de laatste hand richting de Tour

Tadej Pogacar rijdt deze week de Ronde van Slovenië. Hij zal daar de laatste hand leggen richting de Tour de France.

In dezelfde week als de Ronde van Zwitserland is er ook de Ronde van Slovenië. Daar zal ook thuisrijder Tadej Pogacar aan de start staan. In de selectie van Team UAE Emirates zitten ook Pascal Ackermann, Mikkel Bjerg, Vegard Stake Laengen, Rafal Majka, Rui Oliveira en Jan Polanc. Ackermann is de sprinter binnen de ploeg. Majka won in 2017 de rittenkoers.

Pogacar kijkt al vooruit naar de ronde in zijn eigen land. "De koers is voor mij altijd heel leuk", zegt hij. "In de 4e rit passeren we Komenda, waar ik woon. Ik kijk er echt naar uit om mijn vrienden en familie langs de kant van de weg te zien staan. Natuurlijk ken ik de alle wegen goed. Het parcours is zwaar en de tegenstand zal sterk zijn. Hopelijk kunnen we een zo goed mogelijk resultaat rijden en ondertussen genieten van de koers."

LIVIGNO

Voor Pogacar is het al een van de Waalse Pijl geleden dat hij nog een wedstrijd heeft gereden: "Ik heb in de tussentijd onder meer op hoogstestage geweest in Livigno. Ik voelde mij goed op training, maar het is altijd moeilijk om te weten hoe het gaat zijn in de koers zelf. Ik kijk ernaar uit om opnieuw te koersen."

De Ronde van Slovenië is het begin van zijn laatste rechte lijn in zijn voorbereiding in de richting van de Tour de France.