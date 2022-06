Chris Froome rijdt de Mont Ventoux Challenge niet door ziekte

Chris Froome rijdt geen Mont Ventoux Challenge. Hij is nog altijd niet hersteld van zijn ziekte opgelopen in de Dauphiné.

Via de Dauphiné en de Mont Ventoux Challenge hoopte Chris Froome een plaatsje voor Israël-Premier Tech in de Tour te bemachtigen, maar in de Dauphiné moest hij in de voorlaatste etappe opgeven wegens ziekte. De medische staf raadde hem dat aan.

Froome probeerde dan toe te werken naar de Mont Ventoux Challenge, maar nu moet hij voor die koers forfait geven. Hij is nog niet voldoende hersteld. Froome zal nu op een andere manier zich moeten bewijzen om een plaatsje in de selectie te bemachtigen.

Voor Israël-Premier Tech is Michael Woods de kopman in de Mont Ventoux Challenge. Enkele weken geleden werd hij nog 2e in de Mercan'Tour.