'Eliot Lietaer hoopt op plekje in de Tour om zo zijn debuut te maken'

Eliot Lietaer ligt nog in balans voor het laatste plekje in de Tourselectie van B&B Hotels-KTM. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Hij zou zijn debuut dan maken.

Bij B&B Hotels-KTM is er nog 1 plaats over in de Tourselectie. Die kan voor Eliot Lietaer zijn volgens Het Nieuwsblad. Hij ligt nog in balans met Jérémy Lecroq en Cyril Lemoine. De andere 2 hebben het voordeel dat ze Fransman zijn.

Als Lietaer de selectie zou halen, dan zou hij zijn debuut maken in de Tour. In de voorbereiding reed hij al de Mercan'Tour en de Dauphiné. Ook rijdt hij de Mont Ventoux Challenge.