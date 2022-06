📷 Evenepoel ontsnapt aan averij en feliciteert Sagan maar ploegmaats komen ten val en dat laat letterlijk sporen na

Na een hectische finale in de derde rit in Zwitserland feliciteerde Evenepoel Sagan. Ploegmaats van Evenepoel konden dat niet zo snel doen omdat ze ten val waren gekomen.

Peter Sagan was de snelste in de groepssprint in Grenchen. De Slovaak had nog maar pas het zegegebaar kunnen maken, of hij werd al gefeliciteerd door Remco Evenepoel. Deze stevige handshake tussen deze twee kampioenen was mooi om zien (foto boven). Een sportief gebaar van Evenepoel en voor diens fans was het ook een geruststelling. Dat betekende immers dat hij niet gevallen was.

Op 4,5 kilometer van de aankomst had er een grote valpartij plaatsgevonden en daar waren wel verschillende renners van Quick-Step Alpha Vinyl bij betrokken. Onder meer Ilan Van Wilder. Een slechte zaak voor diens klassement, want het gebeurde dus buiten de drie kilometer-grens. Het is vooral hopen dat de opgelopen averij meevalt.

Crash at the #TourdeSuisse2022.



Several of our riders have been involved in this incident. — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) June 14, 2022

Dat moet zeker Kasper Asgreen, eveneens betrokken bij die valpartij, doen. Bij de Deen waren de sporen van een val duidelijk zichtbaar (onderstaande foto). De bloedsporen op zijn beide armen en aan zijn linkerknie zeiden voldoende. Dat wordt oplapwerk.