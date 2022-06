🎥 Thibau grapt bij ploegvoorstelling Baloise Belgium Tour na vraag van vader Sven: "Ruimte voor verbetering"

Thibau Nys werd tijdens de ploegvoorstelling van de Baloise Belgium Tour bevraagd door... Sven Nys. Dat moest wel een leuk moment opleveren.

De ploegvoorstelling vond een dag voor de start van de rittenkoers plaats in startplaats Merelbeke. Sven Nys kroop in de rol van interviewer, ook wanneer zijn eigen team Baloise Trek Lions zich op het podium meldde. En zijn eigen zoon.

Sven Nys maakt eerst de zaak dat Thibau zeker niet mag ontgoochelen in de openingsetappe als hij wil meedoen in het eindklassement. "Voor het eers is er ook een tijdrit waar je met ambities start", verwijst Sven naar de rit van vrijdag in en rond Scherpenheuvel-Zichem. "Wat verwacht je zelf als je er een plaats moet opplakken?"

Waarna Renaat Schotte even tussenkwam: "Die vraag is veel te lang, hé." Iedereen op het kerkplein dan al aan het lachen. En dan moest er nog een knipoog van Thibau Nys komen. "Er is duidelijk nog ruimte voor verbetering, hé." De sfeer zit goed ten huize Nys.