Dries De Bondt na ritzege in de Giro nu ook op zoek naar succes in Baloise Belgium Tour: "Killerinstinct niet dood"

Dries De Bondt kan met zijn ritzege uit de Giro op zak vol vertrouwen aan de Baloise Belgium Tour beginnen. Gezien zijn vorm mag ook daar wat van hem verwacht worden.

Dries De Bondt was één van de renners op de persconferentie in aanloop naar de Baloise Belgium Tour. Uiteraard werd daar zijn overwinning in de achttiende etappe van de Giro aangekaart. "Mijn killerinstinct is nog niet dood, dat weet iedereen in de ploeg nu weer", zegt De Bondt daarover.

BESTE KANSEN IN OPENINGSRIT

De voormalige Belgische kampioen steekt zich dan ook niet weg en wil ook in de Baloise Belgium Tour een stuk va de verantwoordelijkheid dragen bij Alpecin-Fenix. "Ik heb vooral de eerste rit aangestipt, daar liggen mijn beste kansen", zet De Bondt in op de rit van Merelbeke naar Maarkedal.

Al kondigt Alpecin-Fenix zich vooral aan als een stevig collectief, met verschillende renners die kunnen scoren. "Met Jasper Philipsen hebben we een sprinter die kan uitpakken in de tweede en vijfde rit en ook in de tijdrit. Oscar Riesebeek en Gianni Vermeersch zijn nog enkele troefkaarten."