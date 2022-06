Een opvolger gezocht voor Remco Evenepoel: dit heeft de Baloise Belgium Tour dit jaar te bieden

Remco Evenepoel stond in 2021 te pronken als eindwinnaar van de Baloise Belgium Tour. Een opvolger voor hem zal de komende dagen gezocht worden.

Remco Evenepoel koerst momenteel in Zwitserland en is er dt jaar dus niet bij in de Baloise Belgium Tour. Er komt sowieso een andere naam op de erelijst. Wie zijn dan de grootste kanshebbers? Zijn ploegmaat Yves Lampaert misschien, die in 2021 tweede werd. Bij Lotto rekenen ze dan weer op het duo Tim Wellens - Yves Campenaerts. Ook Mads Pedersen is een naam die vaak genoemd wordt als mogelijke eindwinnaar.

© photonews

Sommige zaken zijn nog hetzelfde gebleven. Net als vorig jaar wordt er begonnen met een openingsrit naar Maarkedal. Met zijn tweede plek in die rit legde Evenepoel de basis voor zijn eindzege. Ook wie dit jaar een gooi naar eindwinst wil doen, moet dus onmiddellijk bij de les zijn. Op onder meer Berg Ten Houte zullen we de klassieke renners naar voren zien schuiven.

Ook de sprinters komen aan hun trekken in de Baloise Belgium Tour. Met een eerste kans in de tweede etappe van Beveren naar Knokke-Heist. In principe zal er ook gesprint worden in de vijfde en laatste rit aan de aankomst in Beringen. Grote wijzigingen in het algemeen klassement moeten dan niet meer verwacht worden.

PITTIG DAGJE IN DURBUY

Dat zal vorm krijgen op vrijdag en zaterdag. Met eerst een tijdrit van 11,8 kilometer van Scherpenheuvel-Zichem naar Averbode. Een dag later volgt een wellicht beslissende tocht door de Ardennen. Start en aankomst van de vierde rit ligt in Durbuy. Een hele dag gaat het op en af, met zes klimmetjes op het menu. Onder meer de Hermanne, Grand Houmart en Mur de Durbuy zitten in de lokale ronde.