Kasper Asgreen moet opgeven na valpartij in Ronde van Zwitserland: "Ontgoochelend dat ik vaarwel moet zeggen"

De valpartij van Kasper Asgreen betekent ook dat hij moet opgeven in de Ronde van Zwitserland. In de vierde etappe komt de Deen niet meer aan de start.

Meerdere renners van Quick-Step Alpha Vinyl waren betrokken bij de valpartij in de finale van de derde rit. Het was wel duidelijk dat Asgreen er het ergst aan toe was, gezien de bloedsporen op zijn benen en knie. Uit een update op de ploegsite blijkt dat de diepe wonde aan zijn linkerknie gehecht moest worden.

Na verdere onderzoeken is beslist om zijn lichaam volledig te laten herstellen en hem uit koers te halen. "Het is ontgoochelend dat ik vaarwel moet zeggen aan de Ronde van Zwitserland", aldus Kasper Asgreen. "Het gevoel op de fiets was goed in de eerste dagen. Ik was aan het uitkijken naar de volgende etappes."

.@k_asgreen abandons the #TourdeSuisse2022 as a result of the crash in which he was involved Tuesday afternoon.



Read more about his condition and join us in wishing him a fast recovery: https://t.co/8Xjy7X6gHj



Photo: @GettySport pic.twitter.com/u6VzzKaxAZ — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) June 14, 2022

Die zullen nu zonder hem in het peloton verlopen. "Ik wil de medische staf van de ploeg, die zich over mij ontfermd heeft, bedanken. Tegelijkertijd wil ik de hoop uitdrukken op een snel herstel. Ik wens mijn ploegmaats het beste voor de volgende dagen."