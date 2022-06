Nairo Quintana rijdt na zijn val in de Ronde van Turkije in de Ronde van Occitanie

Nairo Quintana keert terug in het peloton. Hij zal starten in de Ronde van Occitanie, zijn 1e koers sinds de Ronde van Turkije.

In de Ronde van Turkije moest Nairo Quintana na een val opgeven. Nadien reed hij geen enkele koers meer. Deze week zal hij de Ronde van Occitanie rijden.

"Ik voel me fysiek goed", zegt Quintana. "Ook ben ik goed hersteld van mijn val. Ik ben heel gemotiveerd om terug te keren in het peloton."

Quintana kent de Ronde van Occitanie. Hij won er al 2 keer. "Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat verlopen", gaat hij verder. "Ook past deze koers perfect in de voorbereiding op de Tour, met zijn ritten in het zuidwesten van Frankrijk en de Pyreneeën. Er is ook een bergrit dat een goede test is met het oog op de Tour."