Victor Campenaerts voorspelt: "Door afwezigheid van Remco Evenepoel zal strijd om eindzege spannender zijn"

Victor Campenaerts nam achter de microfoon plaats om vooruit te blikken. Geen Remco Evenepoel op Belgische wegen deze week, dus meer kans voor Campenaerts en zijn ploeg.

Dan hebben we het over de Baloise Belgium Tour. De organisatie belegde een dag voor de start een persconferentie. Victor Campenaerts was één van de renners die aanschoof. "Door de afwezigheid van Remco Evenepoel zal de strijd om de eindzege zeker spannender zijn", maakt Campenaerts zich sterk.

Campenaerts waagt zich aan nog een voorspelling voor de Baloise Belgium Tour. "Tim Wellens is een belangrijke klant voor het klassement, zeker omdat ik niet achter hem mag rijden", lacht de Lotto-renner. "Ik denk wel dat we met de ploeg de renners hebben om de wedstrijd een beetje te bepalen."

AAN TIJDRIT GEWERKT

De laatste jaren veranderde Campenaerts van tijdritspecialist naar een goede allround renner, maar nu komt het werk tegen de klok toch weer piepen. "Ik heb terug aan mijn tijdrit gewerkt. Ik zit opnieuw op de fiets waar ik mijn laatste tijdritzege mee behaalde. Ik beschouw de tijdrit van vrijdag niet als een test voor het BK tijdrijden, maar als een koers op zich."