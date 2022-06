Dylan Groenewegen krijgt wél een sprinterskans in Slovenië en verslaat Belg van Alpecin-Fenix

In de Dauphiné was Dylan Groenewegen er telkens af als zich een sprinterskans voordeed. In Slovenië zat de Nederlander wel vooraan en spurtte hij naar ritwinst.

Hoewel er wel enkele knikjes op het parcours lagen, moest de tweede rit in de Ronde van Slovenië een sprinterskans worden. Het was echter zaak van bij de les te zijn. Het peloton werd immers serieus uitgedund en de vroege ontsnapping zo snel teruggegrepen. Met iets meer dan dertig kilometer te gaan bleef er nog een groep van een veertigtal renners over vooraan. Groenewegen zat er deze keer nog bij, Ackermann ook. Dat waren met het oog op een groepssprint toch de twee voornaamste kandidaat-winnaars. CHAOTISCHE SPRINT Het werd een vrij chaotische sprint in Rogaska Slatina, waarbij ook Lionel Taminiaux er zich namens Alpecin-Fenix tussengooide. Groenewegen leek lang opgesloten te zitten, maar kon er op het einde toch uitkomen en won overtuigend. Taminiaux werd knap tweede, Ackermann moest het stellen met de derde plaats.