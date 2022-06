Opgaven in Zwitserland: met Adam Yates moet klassementsman de wedstrijd verlaten, ook Mäder niet meer in koers

De Ronde van Zwitserland heeft met een resem opgaven te maken. Ook Adam Yates en Gino Mäder verschijnen niet aan de start van de vijfde rit.

Sowieso zorgt het uit de koers stappen van het voltallige Jumbo-Visma al voor een heel aantal opgaven in de Ronde van Zwitserland. Daar blijft het dus niet bij. Met Adam Yates verdwijnt een belangrijke naam uit de wedstrijd. De Brit was de kopman van Ineos voor het klassement.

"Nadat hij milde symptomen vertonen en een positieve test aflegde, heeft Adam Yates zich teruggetrokken uit de Ronde van Zwitserland, zoals de protocollen van de UCI en van de ploeg dat voorschrijven", meldt Ineos Grenadiers via de sociale media. Na vier etappes stond Yates tiende in het klassement, net voor Remco Evenepoel.

In line with team and UCI protocols, @AdamYates7 has withdrawn from #TourDeSuisse2022 this morning after experiencing mild symptoms and returning a positive lateral flow test. pic.twitter.com/QLn7Lr0PDf June 16, 2022

Een renner die zich in de bergritten ook zeker wilde laten opmerken, was Gino Mäder van Bahrein-Victorious. Zowel Mäder als zijn ploegmaat Hermann Pernsteiner hebben echter last van maag-en darmklachten en ernstige dehydratatie. Ook zij koersen niet meer verder.