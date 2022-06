Peter Sagan krijgt het vertrouwen van de ploeg: "We zijn altijd in hem blijven geloven"

Peter Sagan won de 3e rit van de Ronde van Zwitserland. Dat was zijn 1e zege sinds een rit in eigen land vorig seizoen. Sporza sprak met performance coach Jens Van Beylen.

In 2021 won Peter Sagan zijn laatste koersen. Er was een rit in de Giro en ook het puntenklassement. Later werd hij nog Slovaaks kampioen en won hij een rit in de ronde van zijn eigen land. Sindsdien won hij niets meer. Tot de 3e rit in de Ronde van Zwitserland.

"We zijn altijd in Sagan blijven geloven", zei Jens Van Beylen aan Sporza. Hij is een van de performance coaches bij TotalEnergies. "In januari had hij een coronabesmetting. Daardoor kon hij moeilijk heel lang opeenvolgende maximale inspanningen verdragen. Algemeen manager Jean-René Bernaudeau is dan iemand die zegt om eerst fysiek en mentaal te herstellen als het sportief minder goed gaat. Om zo beter terug te komen."

WEDSTRIJDRITME

"Na het voorjaar heeft Sagan eerst 2 weken rust genomen", ging Van Beylen verder. "Daarna heeft hij aan zijn basisconditie gewerkt. Ook is hij op hoogtestage in Utah geweest om aan zijn technische kwaliteiten te werken. Dat in combinatie met intensieve prikkels."

"Nu is zijn vorm in stijgende lijn. De Ronde van Zwitserland dient nu om het wedstrijdritme op te krikken. Het zal hem helpen om 100% fit te worden. Dat is allemaal met het oog op de Tour, want dat is nooit uit zijn hoofd gegaan", besloot Van Beylen.