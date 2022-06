🎥 Remco Evenepoel vergat dat laatste beklimming er nog aankwam: "Ik had gewoon de benen niet"

Een klap voor Remco Evenepoel. Nadat hij op de laatste beklimming moest lossen, kreeg hij in de vijfde rit in de Ronde van Zwitserland meer dan twee minuten aan de broek.

Achteraf was het zoeken naar een verklaring. "De hitte zal er wel iets mee te maken hebben, maar mijn benen gingen elke ronde zwaarder aanvoelen", aldus Remco Evenepoel in een video van Cycling Pro Net. "Ik had gewoon de benen niet."

Vooraf werd niet verwacht dat er al zo'n verschillen zouden komen. "De etappe was een gelijkaardig in vergelijking met de eerste rit. Toen had ik de benen wel. Ik ga niet zeggen dat ik nu superslechte benen had, maar het was niet genoeg om de besten te volgen."

Evenepoel vertelde aan de aanwezige media ook dat hij vergeten was dat die laatste beklimming er nog aankwam. Zuur om dan zo tijd te verliezen, maar Evenepoel blijft strijdvaardig. "Natuurlijk komen er nog twee lange en zware etappes aan. Ik ga blijven vechten en blijven mijn best doen. Ik hou ook de vrij lange tijdrit in het achterhoofd. Ik mag zeker niet nog meer tijd verliezen als ik een goed klassement wil rijden."