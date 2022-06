'Sep Vanmarcke rijdt niet de Tour en wil zich voorbereiden op het eendagswerk'

Sep Vanmarcke zal niet de Tour de France rijden dit jaar. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Hij wil zich in de plaats meer voorbereiden op de eendagskoersen in het najaar.

Volgens Het Laatste Nieuws rijdt Sep Vanmarcke dit jaar niet de Tour de France. Hij zal zich verder voorbereiden op de eendagskoersen in het najaar. In het verleden reed hij al 5 keer de Tour. De laatste keer was in 2018.

In de selectie van Israël-Premier Tech zullen ook geen andere Belgen zitten. Jenthe Biermans reed de Giro, maar zal de Tour niet rijden. Ook geen Tour voor Ben Hermans. Hij sukkelt nog met de naweeën van een longontsteking. Tom Van Asbroeck zal de Tour de Wallonie rijden en dus niet de Tour.