Tim Declercq: "'t Is niet tegen 'Polleke van achter den hoek', maar ik denk dat Remco goeie kans maakt"

Tim Declercq is in Zwitserland volop aan het knechten. Nu in dienst van Remco Evenepoel. Dat is weer eens iets anders.

Tim Declercq is het al gewend om op kop van het peloton te sleuren in dienst van klassieke renners en sprinters. In de Ronde van Zwitserland doet 'El Tractor' het voor Evenepoel. "Eigenlijk kunnen we er met z'n allen maar beter aan wennen in de ploeg. Als je ziet hoe snel Remco evolueert, ben ik ervan overtuigd dat we dit in de toekomst meer zullen moeten doen", zegt Declercq in Het Laatste Nieuws.

Hoe schat Declercq de kansen van Evenepoel in op een goed eindresultaat? "'t Is natuurlijk niet tegen 'Polleke van achter den hoek' dat hij hier rijdt, maar tot dusver is hij wel bij de beteren. Ik denk wel dat hij een goeie kans maakt, zeker met die afsluitende tijdrit."

WELLICHT GEEN COMBO TOUR-VUELTA

Eerst komen er vrijdag en zaterdag natuurlijk de bergritten aan. "Mijn job zal zich vooral in het begin van die zware ritten situeren. Al moet ik in het vooruitzicht van de Tour ook wat op zoek gaan naar de juiste inspanningsbalans." Declercq hoopt er dus bij te zijn in de Tour. "Het is in elk geval een doel." En dan geen Vuelta in dienst van Evenepoel? "Ik vrees dat dat van het goeie teveel zou zijn."