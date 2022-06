Tim Wellens na zijn 2e plaats in de Baloise Belgium Tour: "Een goede manier om te starten"

In de 1e etappe van de Baloise Belgium Tour werd Tim Wellens in de sprint door Mads Pedersen geklopt. Achteraf klonk wellens tevreden. "Ik nam 2 seconden tijdens de gouden kilometer", zei hij. "Op de laatste klim probeerde ik nog aan te vallen, maar ik voelde dat het moeilijk was om weg te rijden. Ik heb dan alles op de sprint gezet. Ik zat goed geplaatst, maar Pedersen was de sterkste. Ik ben blij met mijn 2e plaats. Dit is een goede manier om deze rittenkoers te starten."

💬@Tim_Wellens: "I had really good sensations today. I took two seconds during the ‘Golden Kilometre’ but I didn’t want to spend all my efforts there. I tried to attack on the last time up Berg Ten Houte but I felt that it wasn’t possible to open up a gap. pic.twitter.com/XXMpH0BliV