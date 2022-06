Bondscoach laat plots opening voor tijdrit van Wout van Aert op WK

Normaal is het plan van Wout van Aert om op het WK de tijdrit links te laten liggen.

Zoals de kaarten nu liggen rijdt Wout van Aert de tijdrit op het WK niet. Bondscoach Sven Vanthourenhout is daar echter niet zo overtuigd van.

“Als dat zo is, uiteraard. Maar ik kan officieel nog niet bevestigen dat dat zo is. Ook al is het vandaag meer niét dan wel, pas na de Tour de France wordt definitief beslist. Ik hou de deur open en zal zijn keuze respecteren”, zegt de bondscoach in een gesprek met WielerFlits.

De keuze lijkt wel volledig bij de renner en zijn ploeg te liggen. “Het wielrennen is niet meer wat het twintig jaar geleden was. Details kunnen een groot verschil maken. Vorig jaar was hij op het WK tijdrijden nog op zijn allerbest, maar een week later was hij dat niet meer. Wat heeft daartoe geleid? Daar zullen ze bij Jumbo-Visma hard hebben over nagedacht en misschien nog over nadenken.”