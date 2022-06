Hoe Remco Evenepoel mentaal sterker is geworden: "Ik heb geen reden om te klagen"

Remco Evenepoel kreeg al een tik, maar de beslissende dagen komen er nog aan. Dat hij mentaal sterker is geworden de voorbije maanden, wapent hem voor de uitdagingen die hem te wachten staan.

Dat zal hem misschien helpen om met het opgelopen tijdsverlies in de Ronde van Zwitserland om te gaan. Het valt sinds zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik op dat Remco Evenepoel een ontspannen indruk maakt. Even alle verwachtingen waarmaken in de Ronde van Noorwegen? Check. Stralen bij een onverwacht tussendoortje in Gullegem Koerse? Check. Een grote verklaring voor deze ommeslag is er echter niet.

"Het is gewoon met de flow gegaan. Ik heb niets speciaals gedaan om mentaal sterker te worden of om meer relaxed te zijn", vertelt Remco Evenepoel. "Als alles goed gaat, rijd je enkele resultaten en voel je je goed. Dan gaat alles vanzelf. Ik denk dat dat het geval is."

GOEDE VORM HOUDT AAN

Het grote verschil met vorig jaar is dat Evenepoel ervaart dat hij opnieuw constant kan presteren. Het winnen van een Monument is altijd een uitschieter, maar Evenepoel trekt zijn goede vorm gewoon door. "Ook bij de hervatting na de pauze die ik nam na Luik-Bastenaken-Luik zat het onmiddellijk goed. Ik voelde me goed op de fiets, ik had een goed trainingskamp en reed goed in Noorwegen."

Ook daar stopte het dus niet voor de topper van Quick-Step Alpha Vinyl. "Ook in de week tussen de Ronde van Noorwegen en nu ging het vlotjes. Ik heb geen reden om te klagen. Ik voel me goed, op en naast de fiets. Misschien helpt dat ook om rust te krijgen in het hoofd."