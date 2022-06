Schrik zit in het peloton: "Nachtmerriescenario voor elke ploeg"

Jumbo Visma startte donderdag niet meer in de Ronde van Zwitserland omwille van coronabesmettingen.

Volgens sportief directeur Merijn Zeeman had de ploeg geen andere keuze. “Het ging zo snel, dat hadden we nog niet eerder meegemaakt”, klinkt het bij Sporza. “Voor ons was er geen andere keuze dan inpakken en naar huis te gaan.”

Het is nu, richting Tour de France, kijken hoe alles evolueert. “Er zijn vier teamleden die positief getest hebben en we weten allemaal hoe besmettelijk het is en hoe snel het kan gaan. Ook daarom vonden we het onverantwoord om in koers te blijven. De kans op meer besmettingen zou te groot zijn.”

Voor paniek is er alvast geen sprake. “Onze ervaring leert dat het vrij vlot verloopt, ook het herstel. Het is niet zo dat wie vandaag positief test sowieso niet kan starten in de Tour. Daar maak ik me op dit moment geen zorgen over.”

Toch is er wel enige vorm van nervositeit. “Ik denk wel dat de schrik in het peloton er goed in zit. In de Tour zullen er coronatesten zijn op de rustdagen. Wie positief test, moet naar huis. Dat is een nachtmerriescenario voor elke ploeg: van het ene op het andere moment kan het zomaar klaar zijn. We bereiden ons al maanden voor op de Tour. Dan maak je je wel ongerust.”