Tadej Pogacar in aanloop naar Tour lovend over Mathieu van der Poel

De start van de Ronde van Frankrijk komt met rasse schreden dichterbij.

Tadej Pogacar gaat voor een drie op een rij in Parijs. Hij lijkt klaar voor een nieuwe topprestatie. Wie hem ook bekoort, is Mathieu van der Poel.

Tijdens de Giro d’Italia was de Nederlander alvast een van de smaakmakers en het is kijken of hij dat ook in Frankrijk kan zijn.

“Hij heeft indruk gemaakt op mij. Mathieu is geen wielrenner, maar een entertainer”, zegt Pogacar aan La Gazzetta dello Sport. “Bam, bam, elke dag weer.”

“Hij heeft enorm veel klasse en ik hou ervan als ik tegen hem koers, zelfs als hij me verslaat. Van der Poel geeft mij het gevoel dat ik trots mag zijn om wielrenner te zijn. We koersen om te winnen, maar hebben bovenal heel veel plezier.”