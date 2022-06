Tadej Pogacar over de coronagevallen binnen UAE: "We proberen ons te isoleren"

Bij Team UAE Emirates zijn verschillende renners met een coronabesmetting. Tadej Pogacar probeert er kalm onder te blijven. "We proberen ons te isoleren", zei hij aan het Sloveense Sio1.

In de Ronde van Zwitserland startte Team Emirates UAE niet meer in de 6e rit. Onder meer Mark Hirschi en Diego Ulissi testten positief. In de Ronde van Slovenië testte Mikkel Bjerg positief. "Deze situatie zorgt voor wat stress", zei Tadej Pogacar aan het Sloveense Sio1. "Maar we kunnen niets doen. We proberen gewoon te isoleren en verder te gaan zonder extra besmettingen."

De hele situatie trok Pogacar zich niet aan tijdens de koers. HIj won overtuigende de 3e rit in de Ronde van Slovenië. "Rafal Majka en ik vielen samen aan op de voorlaatste klim", liet hij via zijn ploeg weten. "We konden een gat slaan, maar de afdaling was een beetje glad door de regen. Enkele renners konden terugkeren. Daarna was het zaak om slim te zijn. Het ging goed en ik ben blij dat ik heb gewonnen."