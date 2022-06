Warm weer heeft enorme gevolgen: ritje van ... 34 kilometer blijft over

Lekker weertje overal in Europa deze vrijdag. En dat heeft toch ook wel zijn gevolgen voor bepaalde races.

Zo hebben ze in de Ronde van Occitanië beslist om door het te warme weer de race van vrijdag in te korten.

Étape 2 #RDO2022



🚩 Belmont-sur-Rance – Roquefort-en-Aveyron 🏁

📏34,3 km

🚩14h45

🏁Entre 15h29 et 15h33



📺@F3Occitanie : 14h40

📺@Eurosport_FR 2️⃣: 14h40 pic.twitter.com/RkY47zd7HM — La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi (@RouteOccitanie) June 17, 2022

Het kwik in de regio stijgt vrijdag van 37 tot plaatselijk zelfs 40 graden Celsius en dat is gevaarlijk om in te koersen.

De rit is ingekort naar een ritje van amper 34 kilometer, maar blijft wel uitdagend genoeg met de Côte de Tiergues onderweg tussen Belmont-sur-Rance en Roquefort-en-Aveyron.