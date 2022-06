WK uitgesproken tussen Van Aert en Evenepoel, met gevolgen voor Australië

Het WK in Leuven is nog altijd niet vergeten bij de renners én bondscoach Sven Vanthourenhout.

De absolute kopman was Wout van Aert in Leuven, maar dat zou in Australië wel anders kunnen zijn, zo geeft bondscoach Sven Vanthourenhout toe.

Van Aert en Evenepoel zouden allebei kopman kunnen zijn. “Dat lijkt me vandaag zeker het geval. Remco is een andere renner dan een jaar geleden. Nu is hij een topper met de kwaliteiten die hem eerder werden toegeschreven”, klinkt het bij WielerFlits.

“Vorig jaar overheerste teleurstelling na de Giro en de Spelen. Pas heel laat op het seizoen is hij opnieuw een winnaar geworden. Maar zelfs toen was hij nog niet wat hij dit jaar al heeft getoond. Het ziet er naar uit dat ik met twee gelijkwaardige kopmannen naar Wollongong kan afreizen.”

Alles is ook uitgepraat, zo oordeelt Vanthourenhout. “Dat is afgerond! Zij willen ook niet meer geconfronteerd worden met die vraag. Er is voldoende over gezegd en geschreven en ze hebben elkaar ook leren appreciëren. Trouwens, met wat ze allebei presteren, kan je er ook niet meer rond. Bovendien vind ik ze perfect compatibel.”