Quinten Hermans wint de koninginnenrit in de Baloise Belgium Tour, secondenspel voor de eindzege

Quinten Hermans heeft de koninginnenrit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Hij was de sterkste van een kopgroep van 6. Voor de eindzege lijkt het een secondenspel te worden tussen Mauro Schmid en Tim Wellens. Schmid leidt met enkele honderdsten.

Het was al vanaf de voorstelling van het parcours duidelijk dat de rit in en rond Durbuy de koninginnenrit was. Vooraf werd er in onderling overleg met de teams beslist om de rit niet in te korten.

Dries De Bondt en Tom Van Asbroeck zaten in de vroege vlucht van 5 renners. In het peloton nam Intermarché-Wanty-Gobert in de 2e helft van de rit het heft in handen. Dat zorgde voor heel wat uitdunning. Onder meer leider Mads Pedersen moest afhaken.

SECONDENSPEL

Uit die uitgedunde groep reden Tim Wellens, Victor Campenaerts, Mauro Schmid, Quinten Hermans en Lorenzo Rota naar de kopgroep. Later kon enkel De Bondt het vijftal nog volgen. Zij gingen richting de meet. Er waren enkele aanvallen. Op het einde konden Hermans en Schmid wegrijden. Hermans was de snelste.

Voor het klassement gaat het nog tussen Wellens en Schmid. Ze staan in de dezelfde seconde, maar Schmid leidt omdat hij minder hondersten in de tijdrit achter zijn naam had staan.