Tim Wellens over transfer na 11 jaar Lotto: "Heb dat nodig om opnieuw beste niveau te halen"

Het was groot nieuws een aantal dagen geleden: Tim Wellens verlaat na dit seizoen Lotto-Soudal, UAE wil hem graag inlijven.

Wellens zelf heeft ondertussen weten te bevestigen dat hij vertrekt bij Lotto-Soudal, na elf seizoenen bij de Belgische formatie.

Beste niveau

"Ik moet uit mijn comfortzone om opnieuw mijn beste niveau te halen", klinkt het bij de 31-jarige renner in Het Nieuwsblad.

"Ik ga niet zeggen dat ik bij de Lotto-ploeg te veel op mijn gemak ben, maar ik heb altijd gezegd: ik ben professioneel bezig, ik doe er alles voor en het maakt mij niet uit of ik nog vier jaar vastlig of einde contract ben. De realiteit is dat het wel iets uitmaakt."