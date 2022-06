📷 Hermans viert ritwinst in lodende hitte met frisse duik in zwembad en heeft toekomst in handen: "Luxesituatie"

Het gaat Quinten Hermans voor de wind. De lodende hitte ligt hem wel, zo bleek. De luxesituatie waarin hij verkeert om zijn toekomst te bepalen evenzeer.

Quinten Hermans won knap de vierde rit in de Baloise Belgium Tour. Ondanks dat het volle bak koers was in verschroeiende temperaturen, had Hermans aan het eind nog best wat over. "Ik koos het juiste moment uit om aan te gaan op de Mur de Durbuy, wetend dat ik een sterke inspanning van 20-30 seconden in de benen heb."

Deze ritzege is opnieuw een extra troef aan de onderhandelingstafel. Hermans praat met Intermarché-Wanty-Gobert over een contractverlenging, maar dat blijft aanslepen. Blijft hij bij de ploeg of niet? "Er is nog onduidelijkheid over. Ik heb geen haast. Er is in de media al genoeg verschenen dat verschillende ploegen interesse hebben in mij. Ik moet zien wat sportief voor mij het interessantste is en natuurlijk ook financieel."

AFWEGING MAKEN

Keuze genoeg voor Hermans. "We zijn die afweging aan het maken. Dat wil daarom niet zeggen dat ik wegga. Het kan ook dat ik blijf. Ik zit in een luxesituatie." Met een tweede plek in Luik-Bastenaken-Luik en ritwinst in de Baloise Belgium Tour kan hij op sportief vlak ook wel zaken vragen. "Ik ben niet te beroerd om te knechten, maar ik wil gewoon op tijd en stond mijn kans krijgen. Ik denk dat ik bewijs dat ik dat wel waard ben."

© photonews

De aankomst van de vierde etappe in die Baloise Belgium Tour lag dus in Durbuy en er was ook een openluchtzwembad in de buurt. Quinten Hermans aarzelde niet om daar in te duiken. Niets zo goed als een frisse duik nemen na een overwinning op de fiets in de zon.