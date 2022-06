De Cauwer over wisselvallige Evenepoel: "Nieuwe twijfels, maar we zijn volledig verkeerd begonnen met dit verhaal"

Remco Evenepoel rijdt een wisselvallige Ronde van Zwitserland. Dat heeft ook José De Cauwer kunnen vaststellen. De Cauwer stelt vooral de perceptie rond Evenepoel aan de kaak.

"Hij wilde na zijn geweldige Ronde van Noorwegen een constante in zijn lijn brengen, maar die is er voorlopig niet", analyseert De Cauwer in De Ochtend op Radio 1. "Er is altijd ergens een dipje. Al is hij ook niet echt weggezakt in het klassement."

In de ritten in lijn was het een Ronde van Zwitserland met ups en downs. "Hijzelf, de staf en zijn trainer zoeken die constante. Het is net of hij zich voorbijholt, dan een dipje krijgt en dan toch weer verbetert. Het is zoeken, maar er zijn telkens nieuwe twijfels en dat is jammer."

ONDERAAN BEGINNEN

Tegelijkertijd is het dus niet zo dat Evenepoel volledig wegzakt en De Cauwer ziet hem in de tijdrit ook zeker top drie rijden. "Dan ben je goed, maar we zijn volledig verkeerd begonnen met dit verhaal", heikelt de ex-bondscoach de perceptie rond de renner. "Het was de omgekeerde wereld: na Van Impe wilden we zelf iemand creëren die de Tour zou winnen. Dan begin je aan de top van de Eiffeltoren, terwijl je onderaan moet beginnen."