Jakobsen kan het zonder lead-out: "Ik kan met vertrouwen naar de Tour, maar beslissing moet nog genomen worden"

Fabio Jakobsen maakt een statement: hij kan het ook zonder lead-out en moet de man voor de Tour worden in de sprints bij Quick-Step. Toch?

Je zou het nog vergeten na al die heisa rond de eindzege in de Baloise Belgium Tour, maar Jakobsen won dus de slotrit met aankomst in Beringen. "Ik heb me niet gemoeid met de Gouden Kilometer. Ik heb er niets van gezien, ik zat rond positie 20. Ik mocht van de ploeg sprinten voor de zege, maar we zouden de hele ploeg gebruiken om het klassement te winnen. Toen dat gelukt was, heb ik mijn eigen weg gezocht."

Ook zonder een Mørkøv die hem naar voren brengt, is winst dus mogelijk. "Dat is iets lastiger, maar het kan ook. In Kuurne-Brussel-Kuurne moest de ploeg ook werken en deed ik het ook alleen. Ik denk dat het het belangrijkste is dat je de laatste kilometer bij de eerste tien begint. Dan zie je wel achter wie er ruimte ligt. Uiteindelijk kom ik aan het wiel van Jasper Philipsen, van wie ik weet dat hij snel is, en dan moet ik er alleen nog over."

Ik hoop dat ik mag meedoen aan de Tour

Een grote boost met het oog op de Tour de France? "Zeer groot. Ik laat zien dat ik kan winnen tegen de beste sprinters van het moment. Ik denk dat ik met vertrouwen kan afreizen, maar de beslissing moet nog genomen worden. Ik hoop dat ik mag meedoen." Voor Jakobsen was het in Beringen zijn tiende zege van het seizoen. En dat nadat hij van zo ver moest komen. "Als je dat zegt, verschijnt er een hele grote glimlach."