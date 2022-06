🎥 Mathieu van der Poel is in Livigno om zich voor te bereiden op de Tour

Mathieu van der Poel is op hoogtestage in Livigno. Daar bereidt hij zich voor op de Tour.

Hij rijdt niet enkel met zijn wegfiets. Ook amuseert hij zich met zijn mountainbike in de bossen.