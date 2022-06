Haalt wereldkampioen de Tour de France? Hoopgevend nieuws in de vorm van comeback

Of hij de Tour de France zal halen? Dat is nog niet zeker of duidelijk. Maar er is wel een eerste stap gezet.

Julian Alaphilippe is klaar voor zijn comeback. Zondag komt hij aan de start in het Frans kampioenschap op de weg in en rond Cholet. Tour blijft vraagteken Het wordt de eerste race voor de renner van Quick-Step - Alpha Vinyl sinds zijn hele zware val in Luik-Bastenaken-Luik. Zijn team heeft nog niets beslist over de Tour de France. Mogelijk wordt er gekeken na het Frans kampioenschap om de paraatheid van Alaphilippe te testen.