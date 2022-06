Nathan Van Hooydonck en Tiesj Benoot naar de Tour: "Het vertrouwen gewonnen van Primoz Roglic"

In de Tourselectie van Jumbo-Visma zitten naast Wout Van Aert nog 2 Belgen. Dat zijn Nathan Van Hooydonck en Tiesj Benoot. Beiden kijken met vertrouwen vooruit.

Voor Nathan Van Hooydonck wordt het zijn debuut in de Tour. "Het is een belangrijke stap in mijn carrière", zegt hij. "Zeker binnen onze ploeg is het een van de duurste plekjes. Ik heb de laatste weken ook superhard gewerkt aan mijn conditie en voor de ploeg. Vorig jaar heb ik in de Vuelta het vertrouwen van Primoz Roglic kunnen winnen en dit jaar dat kunnen bevestigen in Parijs-Nice."

"In de 1e week zal ik de ploeg voorbij de gevaarlijke punten moeten brengen", gaat Van Hooydonck verder. "In andere ritten zal ik, als dat nodig is, het vroege werk moeten opknappen."

"VEREERD"

Tiesj Benoot heeft al wat meer ervaring. Het zal zijn 6e deelname worden, maar toch doet het iets met hem. "Ik voel mij vereerd", zegt hij. "Zeker omdat ik dit jaar nieuw ben bij de ploeg. De voorbije wedstrijden zijn goed verlopen en het vertrouwen is er. Nu nog het belangrijkste deel van het jaar."

Ook voor Benoot geldt dezelfde taak in de 1e week. Hij moet de kopmannen uit de probleemzone houden. "In de bergen hoop ik nog een meerwaarde voor de ploeg te zijn", sluit hij af.