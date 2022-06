Sportieve prestaties beloond: Dylan Teuns ereburger van Halen

Dylan Teuns wordt ereburger van Halen. Dat komt door zijn uitzonderlijke prestaties. Zo laat het stadsbestuur van Halen weten.

In het voorjaar won Dylan Teuns de Waalse Pijl. Ook in andere klassiekers was hij alomtegenwoordig. Eerder won hij ook al 2 ritten in de Tour. Denk maar aan zijn zege vorig jaar in Le Grand-Bornand en zijn zege op La Super Planche des Belles Filles.

Zijn thuisstad Halen wil hem daarvoor nu belonen. Hij wordt ereburger van de stad. "Dat door zijn uitzonderlijke sportieve prestaties. Ook heeft hij Halen daarmee op de kaart gezet", klinkt het bij het bestuur.

De ceremonie is na de Tour of na het wielerseizoen. Het zal afhangen van het programma van Teuns.