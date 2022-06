Via overstap naar Lotto en prima voorjaar richting BK tijdrijden voor Mieke Docx: "Pittige strook richting finish"

Donderdag is Mieke Docx één van de dames aan de start van het BK tijdrijden. Door de stap naar Lotto te zetten en een goed voorjaar af te werken, timmerde ze alvast aan haar eigen weg.

In 2022 is Mieke Docx voor het eerst één van de Lotto Soudal Ladies en dat is toch een heuse verandering. "Ik heb vijf jaar bij dezelfde ploeg gereden. Eerst noemde die Lares-Waowdeals en die is dan van sponsornaam veranderd. Het was dus vijf jaar in dezelfde vertrouwde omgeving, maar mijn overstap naar Lotto Soudal heeft mij wel deugd gedaan. Ik beschouw dat zeker als een goede stap en ben er supertevreden."

Evenveel voldoening is er over de klassiekers. Gent-Wevelgem, de Ronde, de Brabantse Pijl en de Waalse klassiekers: Docx tekende er telkens present. "Ik ben tevreden dat ik een voorjaar gekend heb zonder pech en zonder ziekte, in goede conditie. Er waren geen topresultaten bij, maar het was een stap vooruit dat ik al die grote koersen heb kunnen uitrijden."

GESLAAGD DOEL

Het voornaamste is dat ze er zelf heeft kunnen uithalen wat ze wilde bereiken. "Mijn doel was om telkens goed positie te houden en dan te zien waar ik uitkwam. Zeker naar het einde van het voorjaar had ik daar wel vertrouwen in, ik vond het geslaagd."

Vandaag rijdt Docx nog de laatste rit in de Ronde van Zwitserland, waarna het snel terugkeren is naar België voor het BK tijdrijden van komende donderdag. "Het is een pittige week, maar die koersdagen in Zwitserland zijn alleen maar goed om mij voor te bereiden."

BK-TIJDRIT VERKEND

Het tijdritkampioenschap in Gavere is volgens haar vooral lastig naar het einde toe. "Ik ben de tijdrit vorige maandag gaan verkennen, vanaf iets voorbij de start. Ik vond het rondje lange tijd heel goed meevallen. In de laatste anderhalve kilometer was het dan wel een pittige strook richting finish. Daar zullen de verschillen gemaakt worden."