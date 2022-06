Wout van Aert over het BK-parcours: "Misschien wat teveel van het goede, zou om de paar jaar wel eens ..."

In juli is er de Tour de France, maar eerst wil Wout van Aert proberen zijn Belgische trui te verlengen. Dat zal vermoedelijk opnieuw in een sprint moeten.

Het parcours in Middelkerke is echt biljartvlak en Wout van Aert ziet ook het beperkt aantal kilometers - nauwelijks een dikke tweehonderd - meespelen in de sprinterskansen.

Te veel van het goede?

En zo wordt het opnieuw een sprint, iets wat ook volgend jaar in Izegem het geval kan/zal zijn. "Of dat te veel is van het goede? Eerlijk gezegd wel, ja. Ik zal niet zeggen dat het gaat tegensteken, maar het zou mooi zijn om om de zoveel jaar uit te wijken naar de Ardennen of toch de Vlaamse Ardennen."

"In de koers spelen daarin natuurlijk andere belangen en als renners moeten we ons voorbereiden op het parcours dat ons wordt aangeboden", aldus Wout van Aert in Het Nieuwsblad.