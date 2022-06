Arnaud De Lie heeft nieuw contract vast bij Lotto Soudal

Arnaud De Lie schitterde dit voorjaar met enkele overwinningen. Een man voor de toekomst dus voor Lotto Soudal.

De wielerformatie wou dan ook snel het contract van hun nieuwe goudhaantje verlengen. “We zijn rond. Alleen de handtekeningen moeten nog gezet worden”, zegt De Lie aan Het Nieuwsblad.

“Het contract dat ik nog had voor volgend jaar, hebben we verscheurd en vervangen door een nieuw exemplaar tot en met 2024. Het kreeg een herwaardering en mijn status is ook herzien naar een met iets meer aura. Ik zal iets nadrukkelijker de rol van kopman op me nemen van bij het begin van volgend seizoen.”

Eerdere pogingen om bij te tekenen waren nochtans niet gelukt. “Ik zag mezelf nog niet bijtekenen in maart. Eerst wou ik aantonen dat ik nog tot grotere dingen in staat ben dan ik toen al had laten zien. In de Volta Limburg heb ik bewezen dat ik niet alleen een sprinter ben.”