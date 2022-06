Fanders Classics komt met nieuws rond aankomstplaats Omloop en status van de vrouwenwedstrijd

Flanders Classics heeft nieuws over de Omloop Het Nieuwsblad. De aankomstplaats van de traditionele opener van het Vlaamse seizoen blijft nog enkele jaren hetzelfde. De vrouwenkoers stijgt een niveau.

Sinds 2018 wordt de Omloop verreden tussen Gent en Ninove. Nog tot 2025 zal de aankomst van de Omloop zeker in Ninove blijven liggen. Wout van Aert kroonde zich daar in februari 2022 tot winnaar nadat hij wegreed in aanloop naar de Bosberg.

TANDEM MUUR-BOSBERG

Aangezien de aankomstplaats behouden blijft, geldt hetzelfde voor de hellingen in de finale. "De gekende finale over de Muur-Bosberg zorgde de afgelopen jaren zowel bij mannen als vrouwen reeds voor mooie winnaars. Daarnaast krijgt de vrouwenwedstrijd vanaf volgend jaar ook de UCI Women’s WorldTour status", aldus Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics.

Tot op heden behoorde de Omloop in het vrouwenwielrennen nog niet tot de WorldTour, maar daar komt dus verandering in.