Nathan Van Hooydonck dolblij met contractverlenging na zwarte periode

Eind december verloor Nathan Van Hooydonck zijn zoontje Thiago vlak voor de geboorte.

Het was een moeilijke tijd, zeker ook omdat hij begin dit jaar met Jumbo Visma moest onderhandelen over een nieuw contract.

“In het voorjaar hadden we al een deal. Dat maakte dat ik heel ontspannen aan de klassiekers kon beginnen. Het deed me deugd dat de ploeg haar vertrouwen toonde. Ik trok me daaraan op. Het was een lichtpunt na een heel donkere periode op persoonlijk vlak”, zegt Van Hooydonck aan Het Laatste Nieuws.

“Mijn contractverlenging was een van de dingen die me motivatie gaf. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik een goed voorjaar heb gereden. Ik heb nooit gedacht aan een andere ploeg, neen. Het is hier super plezant. De klassiekers waren genieten.”