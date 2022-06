Taco van der Hoorn schrok: "123 kilometer per uur en voorbijgevlamd"

Taco van der Hoorn beleeft bij Intermarché-Wanty Gobert mooie tijden, maar dat is een tijdje anders geweest.

Anderhalf jaar geleden leek zijn carrière helemaal voorbij. “Ik zat bij Jumbo en de toekomst was plots heel onzeker”, zegt Van der Hoorn aan Het Nieuwsblad. “Kan ik straks de huur nog betalen?”

“Ga ik opnieuw moeten studeren? Dat zou dan een master in de bewegingswetenschappen geweest zijn, de bachelor had ik al. Ondertussen heb ik die studie weer opgepikt, want je weet nooit hoe het loopt in het leven.”

Want renners nemen enorm veel risico’s voor hun vak. “Of ik voorzichtiger ben geworden in afdalingen? Niet echt, dat ligt achter me”, verwijzend naar een zware hersenschudding die hij opliep.

“Al frons ik ook weleens de wenkbrauwen als ik na een afdaling in Zwitserland in de stats zie dat ik 123 kilometer per uur heb gereden. En dan moet je weten dat er nog eentje kwam voorbijgevlamd, rustend op de bovenbuis met z'n handen in het midden van zijn stuur. Tja.”