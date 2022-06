23-jarige Fransman vraagt UAE contract te beëindigen en stopt met wielrennen

Als je als 23-jarige bij UAE rijdt, heb je wel wat in je mars. Toch is stoppen met wielrennen aan de orde, oordeelt één van de renners uit de ploeg.

Ondanks zijn nog jonge leeftijd laat Alexys Brunel zijn bestaan als profwielrenner achter zich en hangt hij zijn fiets aan de haak. Dat bevestigt de Fransman op de site van UAE. Brunel heeft aan de ploeg gevraagd om zijn lopende contract te beëindigen en UAE heeft zijn wens ingewilligd.

Het staat buiten kijf dat Brunel een wielertalent was. Hij werd Europees kampioen tijdrijden bij de junioren en Frans kampioen tijdrijden bij de beloften. In de beloftencategorie won hij in 2019 ook Parijs-Tours, maar een lange profcarrière kwam er dus niet.

NIEUWE ERVARINGEN

"Ik wil iedereen bij UAE bedanken voor de kansen die ik gekregen heb en de steun die mij geschonken is", zegt Brunel. "Het is een plezier geweest om deel uit te maken van deze geweldige ploeg, maar het is nu tijd om de bladzijde om te slaan en te focussen op nieuwe uitdagingen en ervaringen in het leven."